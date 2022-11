Maurizio Carmeno, Cgil Foggia dopo il furto: “A chi diamo fastidio?”

Stato Donna, 2 novembre 2022. “Abbiamo subito un furto e hanno devastato tutto, hanno portato via computer, router, strumentazioni tecnologiche, insomma oggetti di valore. Non sappiamo chi è stato, sono appena tornato a Foggia dopo la denuncia. Le forze dell’ordine ci hanno chiesto se per caso abbiamo subito qualche richiesta estorsiva in questi ultimi giorni ma non è avvenuto”. Maurizio Carmeno, segretario generale della Cgil Foggia, dopo il furto e la vandalizzazione della Camera del Lavoro di Cerignola, si pone delle domande anche rispetto ai tempi in cui si è verificato.

Domani 3 novembre ricorre il 65° anniversario della scomparsa di Giuseppe Di Vittorio e, per la prima volta, a Cerignola arriverà Maurizio Landini. “È nostra usanza celebrare il 3 novembre con il segretario nazionale, l’anno scorso Landini non ha potuto essere presente per un impegno istituzionale, l’incontro con l’allora presidente del consiglio. Un furto c’è stato anche due anni fa ma i nostri dubbi restano. Diamo fastidio a qualcuno? Non lo so, noi siamo un presidio di legalità”. Ipotizza che potrebbero essere stati anche dei balordi: “Ora vediamo le indagini, ma hanno utilizzato strumenti impegnativi. Hanno divelto un’inferriata, hanno aperto tutte le porte chiuse tranne quella con la documentazione del caf e del patronato che ha l’accesso blindato”.

Il tema di quest’anno è “Il valore del lavoro”: “Muoiono 3 operai al giorno, precarietà, basso reddito, questi temi saranno al centro dell’incontro di domani”. Maurizio Carmeno, nel primo anniversario Di Vittorio che senza Loredana Olivieri, ricorda: “Era molto legata a questa terra, quella dei nonni, per tutti era un modello di vitalità, ci spronava, molto attiva sui diritti civili”.

La mattinata comincia a Orta Nova, Masseria Cirillo, dove Di Vittorio ha lavorato all’età di 9 anni dove sarà depositata una corona. Poi Piano delle fosse a Cerignola, al murale dello storico sindacalista, successivamente Landini incontrerà gli studenti del liceo artistico: “Faranno dei lavori grafico-pittorici che esporremo nella Camera del Lavoro di Cerignola e verranno premiati al teatro Mercadante nel pomeriggio, nel corso di un convegno. Organizzeremo altre iniziative per coinvolgere i giovani, sarà anche questo il nuovo corso della Cgil”.