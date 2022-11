Meteo Puglia, arriva il primo ciclone autunnale: 4 giorni di maltempo

FOGGIA, 02/11/2022 – (ilmeteo) Da Giovedì il primo ciclone autunnaleIl dominio indiscusso e duraturo dell’anticiclone africano sta per terminare. Abbiamo chiesto a Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo, cosa succederà nei prossimi giorni.

Meteopugliainfoto

Da giovedì 3 novembre un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa piomberà sull’Italia pilotando un’intensa perturbazione. Quest’estate infinita quindi ormai è agli sgoccioli, l’autunno si prepara ad irrompere con prepotenza sull’Italia.

Ci ha detto che “piomberà sull’Italia”, quindi tutte le regioni saranno interessate dal ciclone?

Sì, gradualmente il vortice colpirà tutte le regioni. Il fronte perturbato collegato al ciclone comincerà a far piovere sul Nordovest nella giornata di giovedì per poi portarsi sul Triveneto in serata. I fenomeni risulteranno via via moderati e anche forti sulle Alpi dove scenderà copiosamente anche la neve, inizialmente sopra i 1700/1800 metri. La perturbazione proseguirà la sua marcia verso le regioni tirreniche in nottata, facendo peggiorare il tempo su Toscana e Lazio anche con temporali di una certa intensità.

Come spesso accade sul nostro Paese dobbiamo attenderci fenomeni estremi?

Purtroppo sì, non possiamo escludere che tra venerdì e sabato episodi di maltempo, anche estremo, interessino dapprima il Centro-Nord e poi anche il Sud. Il transito del ciclone su tutte le regioni infatti attiverà venti fortissimi che renderanno i mari da molto mossi ad agitati. L’aria fredda polare che alimenterà il vortice farà scendere di quota la neve sulle Alpi: la dama bianca potrà cadere addirittura fin sotto i 1000 metri a ridosso dei confini alpini e sopra i 1500 metri sul resto dell’arco alpino.

Per finire, si vocifera anche del ritorno del freddo, è confermato?

Sì, è confermato, infatti assieme alle precipitazioni che potrebbero presentarsi anche sotto forma di nubifragio o nel peggiore dei casi di alluvione lampo, le temperature subiranno un importante ridimensionamento tornando a misure tipiche del periodo. A conti fatti, rispetto a questi giorni, i valori massimi perderanno circa 10°C mentre quelli minimi anche di più, dato che nel weekend il risveglio mattutino, quanto meno al Nord, vedrà temperature attorno ai 5-8°C! (ilmeteo)