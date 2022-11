Record suicidi nelle carceri in Italia: Foggia al primo posto

FOGGIA, 02/11/2022 – Dall’inizio dell’anno 74 persone si sono tolte la vita all’interno di un istituto di pena. Mai così tante da quando si registra questo dato. A portare il conto è l’associazione Antigone. Il precedente drammatico primato era del 2009, quando in 12 mesi si erano suicidate 72 persone ma all’epoca c’erano 7mila detenuti in più. Inoltre a fine anno mancano ancora due mesi.

Anche in questo caso, spiega Antigone, si tratta del valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in più che nel mondo libero. Un altro dato drammatico è quello dei suicidi tra le detenute: finora sono stati cinque, con un tasso superiore a quello degli uomini, pari a quasi il 22%. Nel 2021 e nel 2020 «solo» due donne si erano tolte la vita. Nessuna nel 2019. Quasi il 50% dei casi di suicidi riguardano persone di origine straniera, con un’incidenza significativamente maggiore tra questi detenuti, che sono circa il 30% del totale.

Le Case circondariali di Foggia e di Milano San Vittore sono i due istituti con il maggior numero di suicidi nel corso dell’anno, con quattro decessi ognuna. Seguono con tre decessi, gli istituti di Roma Regina Coeli, Monza, Firenze Sollicciano, Torino e Palermo Ucciardone. (gazzettamezzogiorno)