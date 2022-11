Sergio Mattarella a Bari per ricorrenza del 4 novembre: previste limitazioni al traffico

Bari, 2 novembre 2022, (Lagazzettadelmezzogiorno.it) – In occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bari il prossimo 4 novembre assieme ai vertici della Difesa per l’anniversario del ‘Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate’ sono state diramate dalla polizia locale di Bari una serie di ordinanze con le opportune limitazioni alla sosta e alla circolazione stradale sull’area interessata all’evento, al fine di poter consentire le prove della cerimonia ed il regolare svolgimento della manifestazione.

Ecco le limitazioni previste a partire da mercoledì 2 novembre:

1. dalle ore 8 alle 18 e, comunque fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

2. dalle ore 14 alle 17.30 e, comunque fino al termine delle prove della cerimonia, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare N. Sauro;

b. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra via Matteotti e il prolungamento della via Di Vagno;

c. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

d. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

e. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

f. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

Venerdì 4 novembre sono previste le seguenti limitazioni:

1. dalle ore 00.01 alle 16 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza A. Diaz e traverse che adducono al mare;

b. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e corso Sonnino;

c. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno;

d. via Dalmazia;

e. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

f. via Mele;

g. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

h. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

i. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

j. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

k. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

l. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

m. area di sosta compresa tra via Caduti del 28 luglio 1943, corso Trieste e via Ballestrero;

n. parcheggio della spiaggia “Pane & Pomodoro”;

o. via Myra;

p. via Divisione Acqui;

q. complanare di via Gentile, ambo i lati, tratto compreso tra i civici 47/A e 53;

r. via F. Colella, ambo i lati, su entrambe le carreggiate;

s. strada Torre del Diavolo;

2. dalle ore 00.01 alle 16 e, comunque fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza A. Diaz;

b. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e via Sonnino;

c. lungomare N. Sauro;

d. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno;

e. via Dalmazia;

f. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

g. via Mele;

h. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

i. via Gorizia, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro;

j. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

k. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro;

l. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

m. via Spalato, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro;

n. cavalcavia Garibaldi;

o. via Di Vagno;

p. via Apulia;

q. via Imbriani, tratto compreso tra via Abbrescia e piazza A. Diaz;

r. tratti terminali delle strade che adducono a piazza A. Diaz;

3. dalle ore 10, per la sola durata dell’afflusso e deflusso delle autorità, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” su via Gentile, nel tratto compreso tra via delle Medaglie

D’Oro e l’innesto della tangenziale.

Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi delle FF.AA., quelli adibiti al soccorso e della Forza Pubblica, delle Autorità munite di apposito “PASS” rilasciato dal Comando Scuole A.M. – III Regione Aerea e i veicoli degli organi di polizia stradale interessati dai servizi predisposti. Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con la presente Ordinanza Dirigenziale, devono intendersi temporaneamente sospesi. (Lagazzettadelmezzogiorno.it)