Stadio Miramare, Gradinata Est Manfredonia: “Diserteremo la trasferta di Coppa”

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 02 Novembre 2022.

Bisogna dare un segnale forte agli addetti ai lavori, l’altro comunicato non ci ha portato nessuna risposta, infatti proprio per questo motivo Venerdì’ 4 Novembre alle ore 20:00 invitiamo in Via San Giovanni Bosco (Ingresso Tribuna) il presidente dell’Associazione “Miramare” Iraldo Colicelli e soci, il Sindaco Gianni Rotice e il Presidente del Manfredonia Calcio 1932 Giuseppe Di Benedetto per illustrarci chiaramente la situazione sulla questione stadio.

Fino ad oggi abbiamo ricevuto risposte poco concrete, mesi di silenzio e promesse non mantenute.