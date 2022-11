Week TV Contest e ottieni un contratto discografico

FOGGIA, 02/11/2022 – WeekTV promuove il WeekTV Contest, il primo contest musicale nazionale per band emergenti su YouTube. Il concorso è diviso in due parti, la prima da svolgersi con votazione online e la seconda con esibizione dal vivo.

Questo concorso nasce per essere un punto di riferimento delle etichette discografiche e dei produttori musicali, dando la possibilità a tutti coloro che hanno un progetto musicale inedito di farlo conoscere e di emergere. Le selezioni online con votazione su YouTube, infatti, garantiranno maggiore visibilità con minor dispendio da parte dei partecipanti, offrendo l’opportunità di concorrere anche a tutti quegli artisti che non hanno un grosso budget da poter investire. La seconda parte del contest consisterà invece in un evento trasmesso in live streaming.

E’ avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, collegandosi al sito www.weektv.it . WeekTv è una nuova forma di intendere l’intrattenimento sul web. Nata in seno a DEA Management di Emanuele Di Sabato, è un progetto multipiattaforma che avrà come base principale operativa YouTube e Twitch. L’obiettivo è proporre, su queste piattaforme particolarmente vicine ai giovani, un tipo di intrattenimento che possa essere di qualità, leggero e di facile fruizione ma pieno di contenuti di valore.

SPOT LINK WEEKTV CONTEST https://www.youtube.com/watch?v=DU542SZ9_go