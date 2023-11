A Monte Sant’Angelo l’assemblea europea della Via Francigena

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “Si terrà a Monte Sant’Angelo l’assemblea generale di AEVF a 30 anni dal riconoscimento della Via Francigena quale Itinerario culturale del Consiglio d’Europa e quella immediatamente precedente all’apertura del Giubileo 2025” – spiega il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Un’assemblea generale nell’anno in cui saremo Capitale della cultura di Puglia e che seguirà a quella della rete europea della Via Micaelica che si incontrerà qui a maggio”.