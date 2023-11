FOGGIA – “Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza alle residenti e ai residenti del Rione Biccari.

Purtroppo siamo consapevoli della difficile situazione che si trovano a vivere, soprattutto alla luce degli ultimi spiacevoli eventi. Per questo, domani mattina sarò in Prefettura insieme al comandante della polizia Locale Delle Noci per discutere dei provvedimenti da prendere, congiuntamente alle forze dell’ordine, per garantire l’incolumità dei nostri concittadini e il ripristino della legalità nella zona.

Purtroppo il problema della devianza giovanile sembra accomunare quasi tutte le realtà italiane, investendo egualmente tutte le fasce sociali. Insieme a una risposta dura e decisa sul piano della sicurezza, però, è necessario intervenire urgentemente anche su questi ragazzi, cercando di colmare quel vuoto emotivo che è alla base di comportamenti degenerativi. Dobbiamo dare loro risposte, provando a incanalare questa sorta di rabbia e insoddisfazione generazionale in un percorso di riscatto e rigenerazione.

Lo potremo fare con il sostegno dei cittadini, delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e religiose. E attraverso una rigenerazione urbana che, se da un lato migliori servizi e vivibilità dei quartieri, dall’altro intercetti il bisogno di spazi di aggregazione sociale sani dove i ragazzi possono trovare alternative valide per trascorrere le proprie giornate in modo sano e costruttivo.

Un percorso lungo, ne sono consapevole, che siamo pronti ad affrontare insieme alla società civile e alla cittadinanza attiva, il cui supporto è necessario per favorire quei processi di rigenerazione che saranno alla base della rinascita della nostra città”.