Foggia, rubato il pulmino di “Dove andiamo sul Gargano”. “Rialzatevi foggiani”

FOGGIA – Furto nella notte per Michele Simone di “Dove andiamo sul Gargano“. Lo spiega lui stesso in un post sui social: “Rialzati Foggia! Ieri in un viaggio a Foggia ci è stato rubato il nostro pulmino, che usiamo per il lavoro!!! (a 20 metri dalla sede della Polizia Municipale). Noi ti amiamo, stiamo lottando per provare a parlare delle tue bellezze in giro per il Mondo…

Stiamo provando a cambiarti, ma ci vuole un colpo di reni, di tutta la comunità! (Cittadini, Politica, Forze dell’ordine). Cara Foggia, non possiamo aspettarti per sempre… Siamo stanchi di parlare in giro di te e dover accettare il fatto che… Tanto a Foggia si ruba! Tanto a Foggia nessuno vede e parla. Tanto a Foggia nessuno reagisce! Fuggi da Foggia……e che ci vai a fare a Foggia!!! Siamo stanchi di parlare con i Foggiani stanchi e depressi! Qui o c’è un colpo di reni o si muore. Noi abbiamo deciso di continuare a sorridere e a lottare per te, per il Gargano tutto. Non vinceranno i balordi. Ma non possiamo aspettarti per sempre! Rialzati Foggia! Rialzatevi foggiani!!!”.