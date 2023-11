Il presidente del Sorrento Cappiello: “Il miracolo della promozione in C”

NAPOLI – “Tutti insieme abbiamo compiuto il miracolo della promozione in C e tutti insieme dobbiamo ripeterci cercando di ottenere la permanenza tra i professionisti”. Il messaggio del presidente del Sorrento, l’avvocato Giuseppe Cappiello, è accorato: “Adesso non è il momento di pensare a tutte le difficoltà che abbiamo attraversato per poter prendere parte a questo campionato e che stiamo attraversando per ovvie questioni logistiche, adesso è il momento di dare tutti il 110% e di compattarsi.

Lo staff tecnico e la squadra sono chiamati ad un ulteriore sforzo perché ovviamente l’auspicio è quello di invertire il trend degli ultimi risultati e i tifosi – cui va il nostro più sentito ringraziamento per il supporto che ci forniscono sia a Potenza che in trasferta – debbono essere al fianco dei ragazzi e del mister.

Tutti vorremmo vedere un Sorrento sempre vincente – spiega Cappiello – ma occorre avere consapevolezza del fatto che siamo una matricola in questa categoria, per altro in un girone particolarmente impegnativo. Bisogna dunque ricordarsi quali sono state le condizioni di partenza ma soprattutto guardare all’obiettivo finale che tutti vogliamo centrare ma che appunto potremo raggiungere tutti insieme. Umiltà e comunione di intenti, così il Sorrento – conclude Cappiello – può togliersi le soddisfazioni che merita”.