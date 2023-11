Imcoresearch: ecco gli smartphone più pericolosi per l’uomo

FOGGIA – Imcoresearch ha pubblicato le statistiche sugli smartphone più pericolosi per l’uomo. I dati sono arrivati direttamente dal Bundesamt für Strahlenschutz, l’ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni che ha campionato le emissioni di ciascun modello. Quello che poi hanno fatto ad Imcoresearch è stato aggiungere i dati su vendite annuali e prezzi medi al dettaglio per ciascun modello, per capire se vi fosse una correlazione tra questi 3 diversi fattori. È importante far conoscere ai consumatori il reale impatto degli smartphone sulla salute, oltre che divulgare quali sono gli smartphone con meno radiazioni (cioè con valori SAR più bassi). Dati interessanti: Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 13 Pro e OnePlus 11 Pro sono i modelli con più radiazioni

Tra valori SAR e prezzo medio non c’è una correlazione significativa, nemmeno con le vendite

I dispositivi con i valori SAR più bassi tendono generalmente ad essere più economici e meno popolari

ZTE Blade V10, Samsung Galaxy Note 10, LG G7 ThinQ e Huawei P30 sono i dispositivi con meno emissioni Accedi al report completo qui: smartphone più pericolosi per la salute. Imcoresearch ha appena pubblicato lo studio quindi c’è tutto il potenziale perché anche questa storia diventi virale sui social. Puoi anche utilizzare i grafici ed inserirli sul tuo sito/pagina web.