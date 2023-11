L’azienda friulana Tecnosider cerca personale, a Bari una giornata di selezione

Tipologia di contratto proposto: al termine dell’Academy, ai primi candidati selezionati si proporrà, previo trasferimento in Friuli-Venezia Giulia, contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato di 3 mesi (inizio contratto gennaio 2024) con possibile proroga di ulteriori 3 mesi (in caso di esito positivo dell’addestramento sempre con contratto in somministrazione). Per i primi 6 mesi l’azienda Officine Tecnosider metterà a disposizione dei candidati fuorisede un appartamento (utenze incluse).