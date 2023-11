Meteo Puglia, nuova perturbazione: rischio nubifragi e mareggiate

Questa stessa seconda perturbazione, nell’attraversare la Penisola, venerdì 3 porterà ancora diffuso maltempo, questa volta soprattutto al Centro-Sud e Isole. Il passaggio della perturbazione numero 2 del mese sarà anche caratterizzato da venti forte intensità, con il rischio di mareggiate, specie domani lungo le coste tirreniche.

Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana, quando è attesa l’ennesima perturbazione (numero 3 di novembre) che, almeno in base alle ultime proiezioni dei modelli, sembra destinata a portare forte maltempo soprattutto nella giornata di domenica 5. Nei prossimi giorni le temperature, tra alti e bassi, oscilleranno ancora attorno a valori normali per il periodo.

Maltempo in arrivo: le previsioni meteo per giovedì 2

Cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche di forte intensità, al Nord e Toscana. Nuvole anche sul resto d’Italia, sebbene alternate a sprazzi di tempo bello, almeno al Sud: nel corso del giorno, a carattere più isolato, qualche pioggia anche su Umbria, Lazio, Campania e Basilicata.

Temperature massime in calo al Nord, in rialzo in Sardegna, con poche variazioni altrove. Venti intensi, provenienti dai quadranti meridionali, soprattutto sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 3

Ampie schiarite al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia, anche se alternate a momenti di tempo bello: nel corso del giorno piogge sparse su Venezie, regioni centrali, Salento, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia Occidentale e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo nel resto d’Italia. Lo riporta meteo.it