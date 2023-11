Omicidio Chieti, arrestato in Gran Bretagna il compagno della 66enne uccisa

La scelta di vivere insieme a Casoli

I due, entrambi pensionati, genitori e con matrimoni finiti male alle spalle, solo qualche anno fa avevano deciso di ricominciare una vita insieme. Come nido d’amore avevano trovato un casolare nella campagna di Casoli, dove c’era già una numerosa comunità inglese e americana. Frequentavano poco il vicinato, che li ricorda passeggiare insieme ai cani. Dai loro profili social si intuisce che in comune avevano la passione per i viaggi e il mare. Ma probabilmente qualcosa tra di loro non deve aver funzionato come previsto. Solo l’uomo, 74 anni, potrà spiegare cosa sia successo dentro la loro casa.