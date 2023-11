Renzo Arbore sceglie Foggia per allestire il museo dei cimeli

FOGGIA – Lo showman ha scelto la sua città di origine, Foggia, per allestire il museo dei cimeli da lui raccolti. Possibile inaugurazione il 24 giugno, giorno del suo 87esimo compleanno

Maestro Renzo Arbore, visto quanto successo dopo possiamo dirlo senza più pudori. Negli anni Ottanta siamo stati felici senza saperlo?

«Sono stati gli anni in cui la felicità si percepiva dalle facce della gente, dai modelli delle auto, dagli arredi nelle nostre case e soprattutto dalla creatività. C’era nell’aria una libertà davvero libera, che non avremmo incontrato mai più. Ma allora non potevamo saperlo».

Non a caso due delle sue memorabili trasmissioni sono nate allora?

«Quelli della notte nel 1985, Indietro tutta tra 1987 e 1988. Sentivamo la leggerezza della caducità. Tutto era più semplice, soprattutto ridere di noi stessi».

E adesso tutti quei ricordi, quei cimeli, quelle frattaglie apparentemente insignificanti – migliaia di oggetti che incarnano un ecosistema esistenziale prima ancora che un tempo andato e irripetibile – saranno esposti a Foggia, nella mostra permanente della vita secondo colui che l’ha vissuta fino in fondo. Casa Arbore, così si chiamerà il museo della creatività del maestro dell’intrattenimento intelligente: al secolo Lorenzo Giovanni Arbore, genio agitato, elegantissimo e comunque ineguagliato, nato a Foggia il 24 giugno 1937.

A che punto siamo con l’allestimento?

«Ci siamo quasi, dobbiamo solo superare qualche incertezza burocratica (un modo nobile per dire che adesso è tutto nelle mani della Regione Puglia, giacché Casa Arbore rientra nel sistema museale regionale che ne sta immotivatamente rinviando l’apertura; ndr) e poi potremo finalmente inaugurarla. Vista la complessità dell’operazione, sarà un’occasione per celebrare l’operosità dei pugliesi. Non solo un’occasione di riscatto per la mia città, ma un fiore all’occhiello per tutta la Puglia».

