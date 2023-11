Trinitapoli, finanziamento Stato ai Comuni commissariati, quasi 3 milioni

Bari – Il Ministero dell’Interno,qualche giorno fa, ha adottato il decreto di riparto per il 2023 del fondo destinato a finanziare la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali, sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Sono state destinate delle risorse, pari a complessivi diciotto milioni di euro, assegnate a venti comuni nel territorio nazionale.

Tra i beneficiari anche la Città di Trinitapoli,nella provincia della Bat, a cui andranno i due milioni e novecentoquarantasettemila euro.Ricordiamo che il piccolo centro ofantino è stato sciolto per mafia nell’aprile 2022.La gestione dell’Ente era stata affidata a tre Commissari, insediati il primo aprile,il viceprefetto Giuseppina Ferri, il viceprefetto aggiunto Salvatore Guerra e Massimo Santoro,funzionario finanziario della prefettura di Bari.

Nell’attività di programmazione e attuazione degli interventi le commissioni straordinarie potranno avvalersi del comitato di sostegno e monitoraggio istituito al Viminale per dare adeguato supporto all’azione delle Commissioni straordinarie ed a quella delle amministrazioni locali riportate a gestione ordinaria al termine del periodo di commissariamento.

La notizia è stata annunciata proprio dal titolare del Viminale il ministro Matteo Piantedosi, giunto lunedi scorso a Barletta, per un vertice in Prefettura dichiarando che “l’attribuzione dei contributi consentirà alle gestioni commissariali straordinarie di dare maggiore incisività alle loro azioni in territori particolarmente difficili, dando un segnale concreto della presenza dello Stato alle comunità locali interessate”, sottolineando come le strutture del Viminale assicureranno il necessario sostegno nella pianificazione e nella realizzazione degli interventi territoriali anche attraverso periodici incontri con gli enti interessati.

Michele Mininni