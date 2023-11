Violenta rissa ad Andria: due migranti aggrediti da 30 giovani

ANDRIA – Due minorenni di nazionalità egiziana, ospiti di una comunità di accoglienza, sono stati aggrediti intorno alle nove di ieri sera nella villa comunale di Andria da un gruppo composto da una trentina di persone da identificare.

Secondo quanto emerso finora, la gran parte dei presunti aggressori avrebbe agito a volto coperto e armato di bastoni, rami di alberi e persino del sellino di una bici che avrebbe usato per colpire ripetutamente le vittime che hanno tentato la fuga.

Uno dei due, si è rifugiato in un esercizio pubblico e solo l’intervento dei titolari ha evitato il peggio.

I ragazzini sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino Bonomo dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi di quasi una settimana. Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia locale che hanno acquisito le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza delle zone in cui si sarebbero verificate le aggressioni. Gli agenti hanno in corso indagini per risalire al movente.

Lo riporta l’agenzia Ansa.