Arriva la 'Bella Novembrata': sole e temperature fino a 8°C oltre la media

È iniziato un mese di novembre dal clima eccezionalmente mite, con temperature superiori alla media stagionale, in particolare sulle Alpi, dove si registrano fino a 8°C in più del solito. Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, ha confermato che anche questo inizio di novembre è caratterizzato da sole e clima gradevole, con temperature quasi estive, specialmente in montagna e al Centro-Sud.

L’anticiclone africano continuerà a dominare fino a metà della prossima settimana, portando cieli sereni e temperature miti. Da domenica si avvertirà solo un lieve calo termico per via di venti orientali, che abbasseranno le massime di 2-3°C e ridurranno la presenza di nebbie in Val Padana, migliorando anche la qualità dell’aria.

Nel frattempo, le temperature massime saranno ancora da piena estate: a Oristano si potranno toccare i 27°C, mentre Agrigento e Catania arriveranno a circa 26°C. Anche a Latina, Napoli e Roma si prevedono valori intorno ai 23-24°C, dando un’impressione di settembre più che di novembre.

Durante il Ponte di Ognissanti il sole splenderà in gran parte del Paese, con solo qualche nebbia residua sulla Pianura Padana e locali addensamenti sulle isole maggiori. Dalla prossima settimana, i venti da est porteranno un leggero calo termico: al Centro-Sud le massime oscilleranno tra i 20 e i 23°C, mentre al Nord si stabilizzeranno intorno ai 13-15°C, comunque al di sopra delle medie stagionali.

Da giovedì 7 novembre, però, il quadro meteo potrebbe mutare. Le correnti più fresche, incontrando il mare ancora caldo, potrebbero generare una bassa pressione sul Tirreno meridionale, portando qualche possibile perturbazione al Sud. Si seguirà attentamente l’evoluzione di questa fase meteorologica, che al momento conferma una “Novembrata” in piena regola.

Il termine “Novembrata,” coniato da iLMeteo qualche anno fa, è entrato nell’uso comune per indicare un periodo autunnale caldo e soleggiato, proprio come “Ottobrata”. Se queste anomalie termiche dovessero persistere, chissà se un giorno si parlerà anche di “Dicembrata,” con giornate piacevoli per molti ma problematiche per altri, poiché le temperature anomale favoriscono fenomeni temporaleschi intensi, come quelli osservati recentemente in Spagna e in Italia.

