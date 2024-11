Manfredonia. Un uomo è deceduto stamani a causa di un incidente stradale. Angelo Ognissanti aveva 34 anni ed era responsabile dell’Md di Cerignola.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle prime luci dell’alba. L’auto, condotta dal giovane pugliese, procedeva lungo la SP77 in direzione Manfredonia quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta.

“Con il cuore colmo di dolore, ci stringiamo in un abbraccio silenzioso per ricordare il caro Angelo, che alle prime luci dell’alba, mentre andava a lavoro, ci ha lasciati a causa di un tragico incidente. La sua anima ha preso il volo troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nelle nostre vite. Le nostre preghiere si levano al cielo, chiedendo pace per Angelo e conforto per tutti coloro che lo amavano. Che il suo ricordo resti vivo nei nostri cuori e che la terra gli sia lieve.

La luce perpetua possa risplendere su di lui e su tutti i nostri cari che ci hanno lasciato troppo presto“.

Redazione StatoQuotidiano