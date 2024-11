Ieri sera su Rai3 è andata in onda l’inchiesta “FarWest”, che ha gettato luce su un fenomeno criminale e ambientale in crescita: il “cannibalismo” delle auto rubate.

La trasmissione ha focalizzato l’attenzione su Cerignola, uno dei luoghi dove questa pratica ha raggiunto livelli allarmanti.

Durante l’inchiesta, il generale Giuseppe Marasco, comandante degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, ha parlato della difficile realtà che la sua squadra di volontari affronta quotidianamente. I crimini legati allo smontaggio illegale di veicoli hanno conseguenze devastanti per l’ambiente locale, con centinaia di carcasse di auto abbandonate e spesso bruciate nei terreni agricoli della zona.

L’intervento di Marasco ha evidenziato come il mercato nero dei pezzi di ricambio alimenti un’economia criminale ben radicata nella zona, con auto rubate “cannibalizzate” per componenti come motori e parti elettroniche, rivendute poi a livello nazionale e internazionale​. Secondo il generale, ogni mese le sue pattuglie trovano nuovi “cimiteri” di auto smontate, che contaminano suolo e falde acquifere. Questo degrado ambientale, spiega Marasco, sta diventando una vera e propria emergenza sanitaria, con la popolazione locale sempre più esposta a sostanze tossiche e a rischio di malattie.

L’inchiesta, con immagini forti e testimonianze raccolte sul campo, ha mostrato ai telespettatori la realtà di una comunità messa sotto pressione da criminali senza scrupoli. Marasco, che da anni si dedica volontariamente alla difesa del territorio, ha lanciato un appello alla collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni, sottolineando la necessità di nuovi sistemi di sorveglianza e di un controllo più capillare delle aree rurali​

Questa denuncia pubblica spera di stimolare reazioni concrete e immediate, per ridurre il numero di furti e tutelare l’ambiente, nella speranza che Cerignola e le aree limitrofe possano trovare un futuro libero da degrado e inquinamento.