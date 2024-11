Statoquotidiano.it, 2 novembre 2024. Foggia – “Un vuoto di rappresentatività nei Cinque Reali Siti per i tecnici ingegneri e architetti che non fa bene alla loro professionalità”.

Esordisce così Franco Onorati, presidente della FederArchitetti di Foggia, riguardo allo stato di salute della categoria nel territorio del sud della Capitanata, rispetto alla quale, da architetto e docente dal forte senso civico di lunga carriera, realizza proprio dalle nostre pagine un’analisi attenta e circostanziata.

“La mia solidarietà va agli ingegneri e architetti di Orta Nova” aggiunge “che hanno protestato qualche tempo fa. Secondo me, però, hanno perso di vista delle questioni importanti”.

Secondo il presidente della FederArchitetti, il vuoto di rappresentatività sarebbe un dato su cui riflettere e rispetto al quale organizzarsi al fine di affrontare il futuro, e le problematiche che potrebbe portare con sé, con maggiore efficacia.

Nella sua analisi, Franco Onorati rileva altri dati, altri aspetti da considerare:

“Pensiamo, per esempio, alla protesta degli ingegneri e architetti che ha avuto luogo qualche settimana fa.

Vi emergeva un’assenza nella situazione da parte di un’autorità che comparisse a tutela dei tecnici che erano lì a lamentare la condizione di stallo burocratico in cui verserebbe quel Comune per certe attività utili alla collettività, secondo quanto loro stessi avevano dichiarato.

E neanche si può pensare che ciò che mancava fosse una figura che venisse dall’Ordine degli Ingegneri e/o degli architetti a sostenere quei tecnici in rivolta”.

Perché?

“Perché gli Ordini, per loro stessa natura, non sono organi di rappresentanza e tutela.

Essi semmai esercitano funzioni di controllo e sorveglianza sugli iscritti, anche con funzioni disciplinari”.

E riguardo alle ragioni delle rimostranze presentate da quei professionisti?

“Ritengo che si sia perso di vista anche qui un aspetto importante.

Ai sensi della normativa vigente, i Commissari chiamati a svolgere il ruolo di sindaco e giunta esecutiva in un paese dove il Comune risulta sciolto, non possono agire in via programmatica con azioni a lunga scadenza, perché il

loro incarico è per natura breve e delimitato nel tempo.

Bisognerebbe inoltre verificare se le risorse di cui dispongono i commissari negli uffici comunali possano essere sufficienti a garantire che certe operazioni e certe procedure si svolgano con celerità”.

Per esempio?

“Per esempio, se manca del personale, se figure necessarie allo svolgimento di certe pratiche non risultano nell’organico e bisogna reclutarle, allora questo rallenterà una serie di operazioni.

E questo significherà che i Commissari dovranno prima organizzare eventualmente quelle operazioni di reclutamento”.

Bisogna poi considerare anche la situazione economica in corso?

“Certamente.

Se è vero che le necessità collettive vanno tenute presenti, è anche vero che bisogna tener conto delle risorse economiche e finanziare effettivamente a disposizione dell’ente comunale”.

Ma intanto rimane un dato problematico evidenziato da coloro che hanno protestato: il presunto rallentamento delle attività burocratiche.

Cosa farebbe lei in tale stato di cose in veste di professionista e tecnico che sa di dover rispondere già di per sé a richieste per avviamenti di certe attività da parte di clienti che fanno parte della collettività e che rischiano di vedere bloccato il tutto a causa dei rallentamenti burocratici?

“Mi organizzerei con organi che possano rappresentare la mia situazione a livello di categoria”.

Nata a livello nazionale per iniziativa di alcuni architetti nel 1968, la Federarchitetti A.N.A.I.L.P. (Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti), la cui sezione di Foggia e provincia è appunto presieduta da Franco Onorati, architetto e docente di lunga carriera e dal forte senso civico, insieme ad altri Sindacati, di Confedertecnica (Confederazione dei sindacati delle libere professioni tecniche), non è legato ad alcun partito politico e svolge attività di vario tipo nell’interesse e per la tutela degli architetti e/o ingegneri liberi professionisti, che rappresentano un elevatissimo numero di cittadini (circa 160.000), ma anche della collettività.