Si è concluso con grande entusiasmo il laboratorio “Mani in Pasta”, un evento a tema Halloween organizzato dall’Associazione La Fenice nell’ambito del progetto Emozioniamoci Insieme, promosso da Puglia Capitale Sociale 3.0. L’iniziativa ha riscosso una partecipazione numerosa, coinvolgendo bambini e ragazzi del territorio in un’attività dedicata all’inclusione sociale e alla condivisione di momenti emozionanti.

I partecipanti si sono cimentati nella preparazione di biscotti mostruosi e pizze squisite, guidati dalla maestria di Lucia Murgo, esperta di panificazione e simbolo di passione per l’arte culinaria. Tra farina e impasti, i bambini hanno potuto sperimentare la creatività in cucina, trasformando semplici ingredienti in dolci e pizze dal carattere “spaventoso” e divertente, perfetti per l’occasione di Halloween.

A completare l’atmosfera festosa, le musiche del talentuoso Dj Agostino hanno animato l’evento, facendo ballare e divertire tutti i presenti tra un panzerotto e una pizzetta, creando un’esperienza a 360 gradi fatta di gusto e allegria.

È importante sottolineare che tutti i laboratori legati al progetto “Emozioniamoci Insieme” sono completamente gratuiti. Il progetto mira a promuovere l’inclusione, offrendo ai giovani del territorio esperienze formative e socializzanti in un ambiente accogliente. Invitiamo quindi chiunque sia interessato a restare aggiornato sui prossimi eventi e a contattarci per le adesioni. Seguite la nostra pagina Facebook per scoprire le prossime iniziative!

Ringraziamo di cuore StatoQuotidiano Manfredonia – Gargano – Basso Tavoliere per il continuo supporto e l’impegno nel raccontare con precisione e chiarezza le nostre attività a servizio della comunità.

Restate connessi e preparatevi: altre emozionanti esperienze vi aspettano con l’Associazione La Fenice!