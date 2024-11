Non ci sarà in palio la Reggia di Caserta per la Cestistica Città di San Severo nell’ottava giornata ma una posta in palio meno nobile sebbene piu importante.

GLI AVVERSARI – Guidati dall’ex Damiano Cagnazzo erano partiti con presupposti diversi ad inizio stagione, impiantando un roster agile secondo la filosofia del coach marchigiano: due play interscambiabili come d’Argenzio e Laganà, l’altro ex (molto rimpianto) come Antonello Ricci a fare da guastatore, uno specialista dalla distanza: la guardia Heinonen, Azzaro e Diouf sotto le plance , con Mastoianni, Marchiaro, Romano e il giovane Adami Abbas come back-up. Finora la classifica non ha detto bene ai bianconeri scudettati che vantano una sola vittoria al loro attivo.

I NERI – Annusano la possibilità del sorpasso, che significherebbe tanto per il morale, oltre a raccogliere finalmente una soddisfazione da suggello ai progressi delle ultime gare. Al campo l’ardua sentenza…

GLI ARBITRI – ANDRETTA ANDREA di UDINE (UD) e CORRIAS CHIARA di CORDOVADO (PN)

PALLA A DUE – alle ore 18.00 al Palapiccolo di Caserta domenica 3 novembre, con diretta LNP PASS

Umberto d’Orsi, fonte https://cestisticasansevero.com/