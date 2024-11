Manfredonia, 2 novembre 2024 — Dopo recenti discussioni e chiarimenti sulle modalità di utilizzo dei pass per le aree di sosta a pagamento, il Comune di Manfredonia ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la posizione dell’amministrazione in merito. In risposta a informazioni che avevano generato dubbi nella comunità, l’ente ha voluto ribadire il proprio impegno a garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle agevolazioni per il parcheggio.

Secondo quanto precisato nella nota, né l’attuale amministrazione né quella precedente hanno mai fatto ricorso a pass gratuiti per la sosta nelle strisce blu. Pur avendo la possibilità di accedere a tali agevolazioni per finalità istituzionali, il Comune ha scelto di rinunciare all’uso di qualsiasi beneficio. Questa scelta, come sottolineato, mira a mantenere un approccio “imparziale e responsabile” nella gestione delle aree di sosta.

“Come amministratori, rinnoviamo il nostro proposito di non utilizzare alcuna agevolazione per la sosta, pur essendo contemplata nel regolamento per soli fini istituzionali,” si legge nella dichiarazione del Comune. “Continueremo a lavorare per una gestione equa e accessibile delle aree di sosta, nell’interesse di tutta la cittadinanza.”

La posizione del Comune evidenzia un intento chiaro di garantire trasparenza nelle azioni amministrative, assicurando ai cittadini una gestione delle aree di sosta che sia equa e non soggetta a favoritismi. Tale scelta, secondo l’amministrazione, rappresenta un ulteriore passo verso un rapporto di fiducia con la comunità e una gestione urbana che rispetti tutti i cittadini.

L’impegno resta quello di proseguire con politiche che puntino a una fruizione accessibile delle aree di sosta pubbliche, per rendere Manfredonia una città sempre più vivibile e a misura di tutti.