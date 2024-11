(La Gazzetta del Mezzogiorno). Monte Sant’Angelo — Due uomini sono stati arrestati per tentata estorsione aggravata da metodo mafioso e per favoreggiamento del clan Li Bergolis/Miucci. Gli arrestati, Michele La Torre, detto “Muscolin”, di 34 anni, e Michele Pellegrino, di 18 anni, avrebbero minacciato commercianti locali per costringerli a ridurre le vendite o ad acquistare beni solo da fornitori vicini al clan, con l’intento di raccogliere fondi per sostenere le spese legali dei membri del clan recentemente arrestati.

Secondo l’ordinanza del giudice Isabella Valeria Valenzi del tribunale di Bari, il primo episodio contestato risale al 21 ottobre, pochi giorni dopo l’operazione “Mari e monti” del 15 ottobre, che aveva portato all’arresto di 39 persone appartenenti alla malavita organizzata locale per mafia, traffico di droga, rapine, furti, armi e altri reati. La Torre, rivolgendosi a un commerciante ambulante, lo avrebbe minacciato, ordinandogli di ridurre il quantitativo di merce venduta per lasciare spazio ad altri venditori collegati al clan. In alternativa, il commerciante avrebbe dovuto contribuire finanziariamente per sostenere i legali degli affiliati in prigione. La Torre avrebbe anche intimidito la vittima con minacce verbali, dicendo: “Passami la pistola che gli sparo.”

Un secondo episodio di minaccia è avvenuto lo stesso giorno, sempre a Monte Sant’Angelo.

Questa volta, La Torre e Pellegrino avrebbero chiesto a un negoziante di acquistare le buste di plastica per il suo negozio esclusivamente da fornitori vicini al clan, o, in alternativa, di versare mensilmente una quota di 20 euro per sostenere i detenuti. Quando il negoziante ha mostrato perplessità, La Torre avrebbe ribattuto: “Ma cosa sono per te 20 euro al mese?”

Le minacce e richieste estorsive, secondo la Dda di Bari, riflettono l’intento dei due uomini di raccogliere fondi per i membri del clan detenuti, mostrando così un legame stretto con l’organizzazione mafiosa. La procura antimafia e il gip sospettano che esistano altre vittime che, per timore di ritorsioni, non abbiano denunciato. Il gip Valenzi ha sottolineato la presenza di un “clima di omertà” nel territorio, riconducibile all’influenza del clan Li Bergolis.

Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Carlo Protano del Tribunale di Foggia, La Torre e Pellegrino hanno negato le accuse di estorsione e di sostegno al clan. Il giudice Valenzi ha ribadito però che l’attività estorsiva dei due indagati avrebbe avuto inizio subito dopo l’operazione “Mari e monti”, mirata a colpire la “cellula montanara” del clan, guidata dal presunto luogotenente Raffaele Palena, arrestato durante il blitz.

La Gazzetta della Capitanata