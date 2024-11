Cesa (CE) – Sono giorni di grande preoccupazione per la comunità di Cesa, un piccolo comune in provincia di Caserta, dopo che due neosposi, Maria Zaccaria e Pietro Montanino, sono scomparsi improvvisamente da martedì scorso, appena quattro giorni dopo aver celebrato il loro matrimonio. La vicenda ha scosso profondamente il paese, che si è stretto attorno alla famiglia in attesa di notizie, mentre le ricerche sono in corso senza sosta.

A lanciare un accorato appello, il sindaco del comune, Enzo Guida, che attraverso un post su Facebook ha condiviso le foto della coppia il giorno del rito civile, nella speranza di ottenere informazioni utili al ritrovamento.

La scomparsa improvvisa e l’ultimo contatto telefonico

Secondo le dichiarazioni di Guida, i due coniugi si sono allontanati nel pomeriggio di martedì, senza apparenti segni di preavviso. L’ultimo contatto con la famiglia risale alle ore 17 dello stesso giorno, quando Pietro ha chiamato la sorella di Maria per avvisare di un imprevisto. Le parole di Pietro sono state chiare, ma preoccupanti: c’era un’urgenza e i due dovevano recarsi a prendere uno dei loro figli al campo di calcetto. Dopo quella telefonata, però, il telefono di Pietro si è spento, senza ulteriori aggiornamenti. Il cellulare di Maria, invece, è rimasto a casa, rendendo ancora più difficile ricostruire i movimenti della coppia. Da allora, i familiari e l’intera comunità di Cesa sono rimasti in trepidante attesa di un segnale che possa fare luce sulla vicenda.

L’appello del sindaco: “Aiutateci a trovarli”

Enzo Guida, sindaco di Cesa, è apparso visibilmente scosso quando ha rilasciato le sue dichiarazioni in merito alla scomparsa della coppia. “Venerdì 25 ottobre li ho uniti in matrimonio qui in Comune, con il rito civile,” ha raccontato Guida nel suo messaggio su Facebook, condividendo i sentimenti di incredulità e preoccupazione che si sono diffusi tra i concittadini. “Solo quattro giorni dopo, martedì, si sono allontanati nel nulla, lasciando i loro due bambini a casa della nonna”. Il sindaco ha inoltre invitato tutti coloro che potrebbero avere informazioni, o che abbiano visto la coppia, a contattare immediatamente le autorità. “Vi chiedo di condividere questo post il più possibile, nella speranza di raggiungere quante più persone possibile”, ha aggiunto Guida, sottolineando l’importanza di unire le forze per trovare una soluzione al più presto.

Una comunità mobilitata e l’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è stato lanciato ufficialmente mercoledì mattina, quando i familiari della coppia hanno sporto denuncia presso le autorità locali, dopo non essere riusciti a ottenere contatti dalla serata di martedì. Le forze dell’ordine hanno attivato subito le ricerche, e ora l’avviso di scomparsa sta circolando su tutti i principali canali di comunicazione, inclusi i social network, come esortato anche dal sindaco stesso. La notizia ha destato un forte impatto emotivo nella comunità locale, dove la famiglia Montanino è molto conosciuta e stimata. Numerosi concittadini stanno condividendo il post del sindaco nella speranza di ampliare la rete di ricerca e arrivare al più presto a notizie sulla coppia.

Alcuni precedenti che lasciano speranza

Il caso di Maria e Pietro, purtroppo, non è isolato: negli ultimi mesi si sono verificati altri episodi simili, dove persone improvvisamente irreperibili sono state rintracciate dopo un intenso lavoro di squadra tra familiari, amici e istituzioni. Solamente qualche giorno fa, infatti, è stato ritrovato a Vicenza il medico milanese scomparso, e proprio a Milano è stato rintracciato un sedicenne scomparso da Monticello Brianza. Questi casi di successo hanno portato speranza e una nota di ottimismo anche tra i conoscenti della coppia di Cesa. La speranza, tra tutti, è che anche Maria e Pietro possano essere presto ritrovati sani e salvi.

Il mistero dell’ultima telefonata

L’ultima telefonata di Pietro è un dettaglio su cui si concentrano i sospetti e le preoccupazioni degli investigatori, i quali stanno cercando di capire se possa trattarsi di una fuga volontaria o di un allontanamento involontario dovuto a circostanze ancora ignote. Quel pomeriggio, la coppia avrebbe dovuto raggiungere uno dei figli, ma non si è mai presentata al campo sportivo, e le comunicazioni si sono bruscamente interrotte poco dopo. I parenti non sanno spiegarsi come due persone apparentemente serene e felici della loro unione matrimoniale possano essersi. Lo riporta tgcom24.com.