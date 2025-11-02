Bari, tragedia di Halloween: Cosimo Magro travolto sulla SS16 mentre soccorreva un automobilista

BARI – Si è trasformata in tragedia la notte di Halloween per Cosimo Magro, 25 anni, di Bitonto, travolto e ucciso all’alba del 1° novembre sulla Statale 16, all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Bari-Palese, in direzione Foggia.

Il giovane è morto mentre stava compiendo un gesto di altruismo: era sceso dalla sua auto per prestare soccorso a un automobilista in difficoltà, quando è stato investito da un’altra vettura sopraggiunta a forte velocità.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, in un tratto di strada reso insidioso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 nera avrebbe perso il controllo terminando la propria corsa contro il guardrail. L’auto su cui viaggiavano Cosimo Magro e la fidanzata, che era alla guida, si è fermata poco più avanti. Il 25enne, resosi conto dell’incidente, è sceso immediatamente per aiutare gli occupanti della 500, ma pochi istanti dopo è sopraggiunta un’altra auto che – forse nel tentativo di evitare la vettura ferma di traverso sulla carreggiata – lo ha travolto in pieno, senza lasciargli scampo.

Il conducente del mezzo che ha investito Cosimo si è fermato poco più avanti ed è stato subito soccorso sotto shock. Per il giovane bitontino, invece, i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla: è morto sul colpo, a causa delle gravissime ferite riportate. Un’altra persona è rimasta ferita nell’incidente ed è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Bari. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani e personale dell’Anas, che hanno chiuso temporaneamente il tratto interessato per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore, con code di oltre un chilometro, e solo verso le 11.30 la viabilità è tornata regolare.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come da prassi, e ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto che ha travolto il ragazzo. L’uomo è stato sottoposto ai test per verificare eventuale assunzione di alcol o droghe. La salma di Magro è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove sarà effettuata l’autopsia.

Il ricordo del sindaco Ricci: “Morto da eroe”

L’intera comunità di Bitonto si è stretta intorno alla famiglia del giovane. “Questa mattina ci siamo svegliati apprendendo una tragica notizia – ha scritto in un post il sindaco Francesco Paolo Ricci –. Un figlio della nostra città ha perso la vita mentre compiva un gesto di generosità e altruismo. Alla madre, al padre, alla sua famiglia, agli amici va il cordoglio e la vicinanza di un’intera comunità”.

Cosimo Magro viveva nella frazione di Palombaio, dove era molto conosciuto e apprezzato per la sua solarità. Chi lo conosceva parla di lui come di un ragazzo gentile, educato e sempre disponibile. “Era un giovane buono, con un grande cuore – raccontano gli amici sui social –. Morire così, mentre si cerca di aiutare qualcuno, è una tragedia che lascia senza parole”.

Nel giorno dedicato alla memoria dei defunti, la città di Bitonto si prepara a dare l’ultimo saluto al suo giovane concittadino. La data dei funerali sarà fissata dopo l’autopsia disposta dalla magistratura. Nel frattempo, i messaggi di cordoglio continuano a moltiplicarsi: semplici cittadini, amici, associazioni e realtà del territorio si sono uniti nel dolore della famiglia Magro, esprimendo vicinanza e affetto.

