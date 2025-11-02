Edizione n° 5873

Home // Manfredonia // Bologna. Il monumento di bronzo dedicato al grande cantautore Lucio Dalla (Fotogallery)

RINALDI Bologna. Il monumento di bronzo dedicato al grande cantautore Lucio Dalla (Fotogallery)

A cura di Franco Rinaldi

Franco Rinaldi
2 Novembre 2025
BOLOGNA- IL MONUMENTO DI BRONZO DEDICATO AL GRANDE CANTAUTORE LUCIO DALLA
di Franco Rinaldi

Il 10 luglio 2021, a Bologna nel Giardino di Piazza Cavour, è stata inaugurata la statua di bronzo dedicata all’indimenticabile cantautore, di fama mondiale, Lucio Dalla. L’opera, del bravo scultore Antonello Paladino, ritrae Dalla, seduto su una panchina con il suo inseparabile clarinetto, che sorridente e ironico, guarda verso il palazzo dove ha vissuto la sua infanzia a Bologna, con la sua famiglia.

Va ricordato, ma credo che tutti lo sanno, che Dalla, ha avuto trascorsi adolescenziali nella città di Manfredonia. Sua madre, Jole Melotti (brava sarta e modista), dagli anni ’30 e poi nel dopo guerra, per lavoro, durante i mesi estivi, soggiornava a Manfredonia.

La foto della monumento dedicato a Dalla a Bologna, mi è stata inviata dall’intraprendente amico Stefano Castriotta di Manfredonia, che da tanti anni con la sua famiglia, vive nel capoluogo emiliano.

Anni '40-Lucio Dalla (a sisistra) in tenera età, sulla spiaggia di Manfredonia
BOLOGNA- Giardino di Piazza Cavour- Opera di bronzo dedicata a Lucio Dalla
BOLOGNA- Giardino di Piazza Cavour- Opera di bronzo dedicata a Lucio Dalla
Bologna- Giardino Piazza Cavour-Stefano Castriotta di Manfredonia, insieme al monumento dedicato a Lucio Dalla
Bologna-Palazzina dove Lucio Dalla, ha vissuto la sua infanzia con la famiglia.
foto tratta da ONDANEWS- Lo scultore Antonello Paladino, autore dell'opera in bronzo dedicata a Lucio Dalla, seduto accanto al cantautore bolognese
foto tratta da ONDANEWS- Lo scultore Antonello Paladino, autore dell’opera in bronzo dedicata a Lucio Dalla, seduto accanto al cantautore bolognese

