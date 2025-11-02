Edizione n° 5873

Calcio: Bari vittorioso col Cesena grazie al bomber Gytkjaer

CESENA Calcio: Bari vittorioso col Cesena grazie al bomber Gytkjaer

Sugli spalti dell'Astronave in via Torrebella solo 9805 spettatori: la curva nord ha contestato la società biancorossa, invitando la proprietà a passare la mano.   

BARI, FACEBOOK

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Novembre 2025
Bari // Focus //

La vittoria arriva al termine di una gara nella quale i romagnoli, allenati dall’ex Mignani, hanno esercitato soprattutto nel primo tempo un discreta supremazia, sfiorando il vantaggio con Shpendi in avvio e al 26′ (miracolo del portiere Cerofolini).
Nella ripresa il tecnico dei pugliesi, Caserta, inserisce Gytkjaer affiancandolo a Moncini (poi sostituito da Cerri): l’undici biancorosso, sempre compatto in fase di contenimento, avanza il baricentro ma senza creare pericoli (Castrovilli ancora una volta è stato protagonista di una prestazione al di sotto delle aspettative).

Sugli spalti dell’Astronave in via Torrebella solo 9805 spettatori: la curva nord ha contestato la società biancorossa, invitando la proprietà a passare la mano.

