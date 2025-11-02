Edizione n° 5873

BALLON D'ESSAI

"FASCISTI" // Crosetto: “I cori fascisti a Parma? Quelle persone vanno prese a calci e mandate via”
2 Novembre 2025 - ore  10:34

CALEMBOUR

COCINELLI // Foggia piange Gianni Cocinelli, il “Re dell’abbronzatura”
2 Novembre 2025 - ore  12:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Conte, opere per acqua in Puglia? ‘Governo bravo a promettere’

POLITICA Conte, opere per acqua in Puglia? ‘Governo bravo a promettere’

'Serve anche un piano per evitare le perdite'

Conte, opere per acqua in Puglia? 'Governo bravo a promettere'

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

“Sul piano degli annunci il governo va fortissimo, sul piano delle promesse elettorali che poi sono state completamente disattese”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, questa mattina a San Giovanni Rotondo, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dell’attesa per le risorse con cui il governo dovrebbe finanziare la realizzazione della condotta per portare l’acqua dal Molise alla Puglia e far fronte alla crescente crisi idrica.

“Qui – ha sottolineato Conte – c’è da lavorare molto concretamente. C’è da lavorare per i bacini idrici, soprattutto per l’agricoltura, per i depuratori, per cercare assolutamente di attivare dal Molise e dalla Basilicata una continuità per quanto riguarda la produzione e la fornitura idrica che venga a sopperire alle tradizionali carenze della Puglia”. “E ovviamente – ha concluso – un piano importante, una strategia importante sarà evitare le perdite idriche che sono assolutamente superiori alla media”.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.