Conte, opere per acqua in Puglia? 'Governo bravo a promettere'

“Sul piano degli annunci il governo va fortissimo, sul piano delle promesse elettorali che poi sono state completamente disattese”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, questa mattina a San Giovanni Rotondo, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dell’attesa per le risorse con cui il governo dovrebbe finanziare la realizzazione della condotta per portare l’acqua dal Molise alla Puglia e far fronte alla crescente crisi idrica.

“Qui – ha sottolineato Conte – c’è da lavorare molto concretamente. C’è da lavorare per i bacini idrici, soprattutto per l’agricoltura, per i depuratori, per cercare assolutamente di attivare dal Molise e dalla Basilicata una continuità per quanto riguarda la produzione e la fornitura idrica che venga a sopperire alle tradizionali carenze della Puglia”. “E ovviamente – ha concluso – un piano importante, una strategia importante sarà evitare le perdite idriche che sono assolutamente superiori alla media”.

Lo riporta l’ANSA