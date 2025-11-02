Dalla lotta con la bilancia ai ring italiani: la rinascita di Giuseppe Piano

San Giovanni Rotondo – Da bambino in sovrappeso a promessa del pugilato italiano. La storia di Giuseppe Piano, 16 anni, è un esempio di come la determinazione possa trasformare un limite in un trampolino verso i sogni più grandi. In appena quattro anni, questo giovane atleta di San Giovanni Rotondo è passato dai 110 chili di un’infanzia difficile ai riflettori dei Campionati Italiani di Pugilato, dove si è classificato tra i migliori otto della sua categoria.

Tutto comincia a 12 anni, quando Giuseppe varca per la prima volta la soglia dell’Accademia Pugilistica Gilberto Centra, guidata dall’omonimo pugile professionista. È proprio Gilberto Centra a intuire subito quel qualcosa di speciale nel ragazzino dallo sguardo timido ma deciso. “Ha il fuoco dentro”, racconta chi lo allena ogni giorno. E da quel momento, il ring diventa per Giuseppe una seconda casa, un luogo dove imparare a credere in se stesso.

A undici anni, Giuseppe viveva una condizione di obesità che lo metteva alla prova non solo fisicamente ma anche psicologicamente. “Mi sentivo fuori posto ovunque”, confida oggi. Poi la svolta: la decisione di cambiare. Una scelta che gli ha letteralmente salvato la vita. In un anno e mezzo di sacrifici, allenamenti e alimentazione controllata, il suo peso scende da 110 a 57 chili — il limite della sua categoria agonistica. “Non è stato facile — dice — ma ogni goccia di sudore mi ha insegnato a non mollare”.

La consacrazione arriva a marzo 2025, quando conquista il titolo di Campione Regionale. In semifinale supera Francesco Aruanno, favorito del torneo e con il doppio dell’esperienza; in finale batte Caputo, atleta aggressivo e coriaceo, al termine di un incontro combattuto e spettacolare. Successi che lo portano fino alla fase interregionale e poi ai Campionati Italiani, dove affronta Daniele Fabi, pugile della nazionale e vincitore di tornei internazionali. La sconfitta al primo turno non offusca la sua prestazione: il coraggio e la tecnica mostrati sul ring parlano più di qualsiasi medaglia.

Con 19 match disputati in stagione, Giuseppe chiude un anno di crescita e soddisfazioni, simbolo di come costanza e passione possano ribaltare qualsiasi destino. Ma più dei risultati, ciò che colpisce è la maturità con cui affronta ogni sfida. “Ringrazio il mio maestro Gilberto, per me come un padre che non ho mai avuto”, dice commosso. “Ringrazio mia madre, la mia unica forza, e la mia ragazza, che mi è sempre stata accanto anche nei momenti difficili. E grazie ad Arcangela Ferro, presidente dell’Accademia e moglie di Gilberto, che ogni giorno si batte per farci crescere”.

Oggi, Giuseppe sogna di indossare un giorno i colori della nazionale. Ma il suo messaggio va oltre lo sport: “Voglio che i bambini mi prendano come esempio e capiscano che non sono sbagliati. Si può cambiare, si possono realizzare i propri sogni. Se lo vuoi davvero, puoi farcela”.

Sul ring, Giuseppe Piano non combatte soltanto per vincere. Combatte per ricordare a tutti che la vera vittoria è credere in se stessi e non smettere mai di lottare.