"FASCISTI" // Crosetto: “I cori fascisti a Parma? Quelle persone vanno prese a calci e mandate via”
2 Novembre 2025 - ore  10:34

COCINELLI // Foggia piange Gianni Cocinelli, il “Re dell’abbronzatura”
2 Novembre 2025 - ore  12:06

Festa della Sostenibilità: Manfredonia cresce nel segno del verde e dei bambini

EUROPA VERDE Festa della Sostenibilità: Manfredonia cresce nel segno del verde e dei bambini

L’iniziativa, promossa da Europa Verde di Manfredonia, arriva in un momento importante

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Novembre 2025
Manfredonia

MANFREDONIA (FG) – Largo Bernini è tornato a colorarsi grazie ai volontari che, nella giornata di ieri, hanno sostituito le piante non sopravvissute alla lunga stagione estiva, segnata da caldo e siccità. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che si inserisce in un percorso più ampio di cura e rigenerazione del verde urbano della città sipontina.

La “Festa della Sostenibilità” non è stata solo un momento di festa, ma il segno tangibile di una comunità che cresce attorno al valore del rispetto per l’ambiente. L’iniziativa, promossa da Europa Verde di Manfredonia, alla quale hanno aderito un gruppo di cittadini e associazioni locali, arriva in un momento importante: su proposta degli organizzatori, il principio della sostenibilità è stato ufficialmente inserito nello statuto comunale di Manfredonia.

Una festa per i più piccoli

Per celebrare questo risultato, i promotori hanno scelto di coinvolgere i bambini, portando la festa nel cuore di un quartiere periferico, al Parco giochi dell’Orso, uno spazio verde curato con passione dall’associazione Angeli 2021. Lì si sono svolti tre laboratori didattici pensati per educare divertendo e per avvicinare i più piccoli ai temi della natura e dell’ambiente.

Il primo laboratorio, intitolato “Dalle api al miele” e condotto da Alfredo De Luca, consigliere comunale e apicoltore, ha raccontato ai bambini il mondo delle api, il loro ruolo fondamentale negli ecosistemi e l’importanza della biodiversità. “Senza le api non ci sarebbe vita – ha ricordato De Luca – e tutelarle significa anche difendere la nostra agricoltura e la nostra salute”.

Il secondo laboratorio, a cura dell’artista Raffaella Fariello, ha messo al centro la creatività: i bambini hanno realizzato un piccolo contenitore artistico per un seme di fagiolo, da coltivare a casa come simbolo della cura che ogni cittadino può dedicare al verde.

Il terzo, guidato da Angela Quitadamo, ha unito arte e memoria: i piccoli partecipanti hanno decorato riproduzioni di antichi vasi della civiltà Dauna, in un gesto di continuità tra passato e futuro, tra tradizione e rispetto per i luoghi che abitiamo.

Dalle radici del Gargano un messaggio di futuro

A chiudere la giornata, Innocenza Starace, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra al Consiglio regionale, ha voluto dare un segno concreto alla festa: “Ho fatto piantare a fini didattici un’aiuola di piccoli arbusti aromatici nel parco giochi – ha raccontato – piante del nostro Gargano come lavanda, timo, origano, salvia e rosmarino. Ho anche offerto dei vasetti di miele, simbolo di un’agricoltura pulita che aiuta la natura”.

Un’iniziativa che unisce impegno civico, educazione ambientale e valorizzazione del territorio. La Festa della Sostenibilità diventa così un manifesto di cittadinanza attiva, in cui la cura dell’ambiente si intreccia con la bellezza e la partecipazione. “Questo è solo l’inizio – spiegano gli organizzatori – nei prossimi anni continueremo a lavorare per rendere Manfredonia più verde, più sostenibile e più consapevole. Perché la vera festa sarà quando ogni giorno sarà una festa della natura”.

Nessun campo trovato.