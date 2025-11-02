Edizione n° 5873

BALLON D'ESSAI

"FASCISTI" // Crosetto: “I cori fascisti a Parma? Quelle persone vanno prese a calci e mandate via”
2 Novembre 2025 - ore  10:34

CALEMBOUR

COCINELLI // Foggia piange Gianni Cocinelli, il “Re dell’abbronzatura”
2 Novembre 2025 - ore  12:06

Home // Cronaca // Manfredonia. “La livella del cuore: il giorno in cui i vivi parlano ai morti”

"LIVELLA DEL CUORE" Manfredonia. “La livella del cuore: il giorno in cui i vivi parlano ai morti”

Il 2 novembre non è un giorno come gli altri. È la giornata in cui il tempo rallenta, il silenzio si fa più denso, e la memoria torna a posarsi sulle tombe come una carezza.

immagine d'archivio, cimitero - STATOQUOTIDIANO

immagine d'archivio, cimitero - STATOQUOTIDIANO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il 2 novembre non è un giorno come gli altri. È la giornata in cui il tempo rallenta, il silenzio si fa più denso, e la memoria torna a posarsi sulle tombe come una carezza. È la commemorazione dei defunti, ma anche la celebrazione più umana che esista: quella della uguaglianza finale, della livella che, come recitava Totò, “fa di tutti un sol conto”.

Nel ritmo distratto dei nostri giorni, questo giorno sembra un’anomalia. Ci obbliga a fermarci, a chinare il capo, a ricordare chi non c’è più e, forse, a guardare dentro noi stessi. Non c’è retorica nella morte: c’è verità. Quella verità che Totò, principe e maschera del popolo, seppe cantare con voce ironica e disarmante nella sua immortale poesia, ’A livella.
Lì, nel dialogo tra il marchese e il netturbino, il poeta mise a nudo l’assurdo delle nostre vanità: titoli, potere, ricchezze — tutto svanisce quando “’o tiempo se ne va”.

Totò e la livella della vita

La Livella non è solo una poesia sulla morte: è una lezione di vita. Totò non scrisse per i morti, ma per i vivi.
Il suo messaggio è chiaro e serafico: siamo uguali nella fine, dunque dovremmo esserlo anche nel rispetto reciproco, nella gentilezza, nell’umiltà di ogni giorno.
Davanti alla tomba, nessuno è “signore” o “cafone”. Siamo polvere, ma anche memoria, amore, radici.

E se oggi, nelle luci tremolanti dei cimiteri, tra i fiori freschi e le fotografie ingiallite, rinasce il sentimento del ricordo, forse è proprio perché abbiamo bisogno di quella misura, di quella livella interiore che rimetta al centro l’essenziale.

Nell’aria di novembre, più che la malinconia, aleggia la serenità del ricordo. È il momento in cui le famiglie si ritrovano accanto a chi non c’è più, in un rito antico e silenzioso che parla di continuità, di radici, di amore che non muore. Ogni lumino acceso è una parola detta sottovoce; ogni fiore, un grazie che non ha bisogno di spiegazioni. E in quel dialogo silenzioso con l’assenza, si compie il miracolo della memoria: i morti non sono mai del tutto andati, finché qualcuno li nomina, li pensa, li ama.

In un tempo che corre e dimentica, il 2 novembre ci restituisce una bussola. Ricordare non è un gesto di tristezza, ma di consapevolezza.
Totò ci ha insegnato che la livella della morte non è una condanna, ma un atto di giustizia universale: “Ogn’anno, il due novembre, c’è l’usanza per i defunti di andare al cimitero”. E forse, tornando tra i cipressi, tra i silenzi e le luci tremolanti, ritroviamo noi stessi — più semplici, più veri, più umani.

