Roma/Manfredonia. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo di Manfredonia, classe 1972, avverso una sentenza emessa nel giugno 2024 dalla Corte d’Appello di Bari. Il procedimento trae origine da una complessa vicenda giudiziaria che ha visto l’ex funzionario coinvolto in un caso di peculato ai danni della ASL di Foggia, costituitasi parte civile.

In primo grado, con sentenza del settembre 2018, il Tribunale di Foggia aveva assolto l’uomo dalle accuse. Tuttavia, in seguito agli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalla ASL di Foggia, la Corte d’Appello di Foggia riformò la decisione, pronunciando una condanna. Tale verdetto venne poi annullato dalla Cassazione nel gennaio 2023, con rinvio a una nuova sezione della Corte d’Appello di Bari per rivalutare l’esame dell’imputato.

Nel giudizio di rinvio, la Corte barese, accogliendo le indicazioni della Suprema Corte, ha proceduto a un nuovo interrogatorio dell’uomo, confermando tuttavia la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’articolo 314 del codice penale (peculato). È stata inflitta una pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della ASL.

Nel suo ricorso, l’imputato aveva lamentato violazioni di legge e difetti di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse realmente rispettato il dictum della Cassazione e non avesse fornito una “motivazione rafforzata” nel ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado.

La Suprema Corte, con decisione redatta dalla Consigliera Lucia Aielli e con il parere del Sostituto Procuratore Flavia Alemi, ha ritenuto tali doglianze infondate, sottolineando che il giudice del rinvio aveva correttamente proceduto alla nuova audizione dell’imputato e fornito un’ampia e coerente motivazione.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva valutato in modo logico e completo le dichiarazioni rese dall’uomo, confrontandole con quelle di un teste, ritenute più credibili e supportate da elementi oggettivi. In particolare, è stato ritenuto significativo il comportamento del funzionario (…), che denunciò la mancata consegna delle somme solo dopo l’assenza prolungata di (…) dal servizio, circostanza che fece emergere l’irregolarità.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.