Ucciso per errore un sedicenne davanti a un bar. Fermati padre, figlio e fratello dell’assassino

Una comunità sconvolta, un ragazzo di soli sedici anni ucciso per errore davanti a un bar, e una famiglia distrutta per una faida che non lo riguardava. È accaduto a Capizzi, piccolo centro dell’entroterra siciliano in provincia di Messina, nella serata di sabato 1° novembre.

La vittima si chiamava Giuseppe Di Dio, studente dell’istituto alberghiero di Troina, colpito mortalmente da un colpo di pistola esploso da Giacomo Frasconà Filaro, ventenne, che secondo le prime ricostruzioni mirava a un’altra persona.

L’agguato è avvenuto intorno alle 22.30 davanti a un bar del paese, in una delle vie principali frequentate dai giovani del posto. Di Dio si trovava con alcuni amici quando un’auto con tre persone a bordo si è fermata accanto al gruppo. Uno degli occupanti è sceso, ha estratto un’arma e ha fatto fuoco.

Il sedicenne è stato raggiunto al torace e ucciso sul colpo. Un altro ragazzo di 22 anni, colpito di striscio, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tre persone fermate: padre, figlio e fratello

I carabinieri della compagnia di Mistretta hanno fermato nella notte tre persone: il presunto killer Giacomo Frasconà Filaro, il fratello Mario, 18 anni, e il padre Antonio, 48. Secondo gli investigatori, i due familiari avrebbero accompagnato l’assassino sul luogo del delitto, fornendo supporto logistico e tentando poi la fuga insieme a lui.

L’arma utilizzata, una pistola con matricola abrasa, è stata recuperata e sequestrata.

I militari dell’Arma stanno ora ricostruendo la dinamica completa dell’agguato e cercando di chiarire le motivazioni che avrebbero portato alla sparatoria.

Dalle prime indagini emerge che l’obiettivo non era Giuseppe Di Dio, ma un’altra persona presente sul posto, con cui il ventenne Frasconà Filaro avrebbe avuto precedenti dissidi personali.

Sconvolta la comunità locale

Il sindaco di Capizzi, Leonardo Giuseppe Principato Trosso, ha dichiarato all’ANSA: “La nostra comunità è sgomenta e incredula. È una vera tragedia. Non conoscevo personalmente il giovane ucciso, ma conosco la sua famiglia: gente perbene, grandi lavoratori. Mi dicono che il figlio era un ragazzo timido, bravo e studioso”.

Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni sarà proclamato il lutto cittadino in memoria del giovane Giuseppe. Nel frattempo, la comunità di Capizzi si prepara ai funerali, mentre gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi. Il piccolo paese resta in silenzio, stretto attorno al dolore della famiglia Di Dio e al senso di impotenza di fronte a una violenza che ha spezzato una vita innocente.

📍 Fonte originale: Corriere della Sera , 2 novembre 2025.