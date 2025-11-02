Edizione n° 5873

Home // Cronaca // "Uso indebito carta bancomat". Dieci tentativi di acquisto in market di Manfredonia. Confermata condanna per 55enne

MANFREDONIA “Uso indebito carta bancomat”. Dieci tentativi di acquisto in market di Manfredonia. Confermata condanna per 55enne

La Suprema Corte ha così reso definitiva la condanna pronunciata in secondo grado nei confronti dell’imputato per indebito utilizzo di carta bancomat, in concorso con altro soggetto non ricorrente

Giuseppe de Filippo
2 Novembre 2025
Roma/Manfredonia. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato di un uomo di Manfredonia, classe 1970, contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari del febbraio 2024. La Suprema Corte ha così reso definitiva la condanna pronunciata in secondo grado nei confronti dell’imputato per indebito utilizzo di carta bancomat, in concorso con altro soggetto non ricorrente.

Secondo quanto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, l’uomo “avrebbe utilizzato, tra il 16 e il 17 settembre 2016, la carta bancomat intestata a” (…,), “effettuando presso il market (…) di Manfredonia dieci tentativi di acquisto per un importo complessivo di 2.550 euro, riuscendo a completare una transazione da 100 euro”.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 18 maggio 2021, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 55, comma 9, del decreto legislativo 231/2007 (oggi trasfuso nell’art. 493-ter c.p., “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”).

La condanna è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari, che ha respinto le doglianze difensive e riconosciuto la piena attendibilità delle prove acquisite.

La difesa dell’uomo aveva proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi principali: Violazione di legge per mancata comunicazione alle parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione alternativa ai sensi dell’art. 545-bis del codice di procedura penale, introdotto con la riforma Cartabia; Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., invocando la modifica normativa che consente di valutare anche la condotta successiva al reato.

La Corte, con sentenza relatore Consigliere Eugenia Serrao e con il Procuratore Generale che aveva concluso per l’inammissibilità, ha respinto integralmente le doglianze. Sul primo punto, i giudici di legittimità hanno ricordato che, in base alla normativa transitoria del d.lgs. 150/2022, la possibilità di sostituire la pena detentiva con una misura alternativa deve essere espressamente richiesta dall’imputato, anche in appello, ma non può essere applicata d’ufficio.
Non avendo l’uomo avanzato tale richiesta entro il termine processuale utile, la censura è stata ritenuta inammissibile.

Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha chiarito che la modifica dell’art. 131-bis c.p. (che impone di considerare la condotta susseguente al reato) era già in vigore al momento della sentenza d’appello. Tuttavia, poiché la difesa non aveva formulato alcuna istanza in tal senso nel corso del giudizio di secondo grado, la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione. Di conseguenza, anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata.

Alla luce di tali valutazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

