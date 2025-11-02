Xylella, rassicurazioni dalla CIA Capitanata: “Le olive del Gargano sono sane e di qualità eccellente”

Nessun allarme per l’olivicoltura del Gargano. Le olive prodotte su tutto il promontorio – anche nell’area di Cagnano Varano, dove è stato individuato un focolaio isolato di Xylella – sono perfettamente sane e idonee alla molitura. È quanto ribadisce Angelo Miano, presidente provinciale di CIA Agricoltori Italiani Capitanata, intervenuto per rassicurare produttori e consumatori dopo la scoperta di alcuni ulivi infetti nell’agro cagnanese.

«Il focolaio è assolutamente circoscritto – precisa Miano –. Il Gargano si estende per oltre duemila chilometri quadrati e il batterio ha interessato una porzione infinitesimale del territorio. La salubrità delle olive non è in alcun modo compromessa. Anzi, ci apprestiamo a vivere una campagna olivicola di grande abbondanza, con una produzione eccellente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo».

Grazie alla sua conformazione territoriale, alla biodiversità e alle condizioni climatiche ideali, il Gargano continua a rappresentare una delle aree d’eccellenza per la coltivazione dell’olivo.

«Le varietà più diffuse – spiega Nicola Cantatore, direttore provinciale di CIA Capitanata – sono l’Ogliarola Garganica e la Coratina, due cultivar che garantiscono oli di grande pregio. Ai frantoiani che dovessero nutrire timori dopo quanto accaduto a Cagnano, va ricordato che la zona interessata è estremamente limitata e già sottoposta a tutte le misure di contenimento e monitoraggio previste in un raggio di due chilometri. Nulla è cambiato rispetto all’elevata qualità delle olive prodotte in tutto il Gargano».

A confermare la solidità del comparto è anche Gennaro Sicolo, presidente nazionale di Italia Olivicola e presidente regionale di CIA Puglia: «Anche quest’anno la Puglia, da nord a sud, si confermerà ai vertici nazionali per quantità e qualità di olive e oli extravergine prodotti. La Xylella va combattuta con determinazione, ma non deve generare allarmismi infondati. Le nostre aziende rispettano standard qualitativi e di sicurezza alimentare tra i più elevati al mondo».

Sicolo ha infine rilanciato la richiesta di un intervento istituzionale deciso per fronteggiare l’emergenza fitosanitaria: «Serve un Commissario straordinario dotato di poteri e risorse adeguate, capace di agire con rapidità ed efficacia per arrestare l’avanzata del batterio e ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite».

Un messaggio chiaro, dunque, che mira a rassicurare il mercato e i consumatori, difendendo al tempo stesso l’immagine di un territorio che continua a distinguersi per eccellenza e autenticità dei suoi prodotti.

Lo riporta reteGargano