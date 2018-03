Santa Giustina, tentata rapina alla Banca Malatestiana: arrestato cerignolano

Di:

Foggia – ARRESTATO con l’accusa di tentata rapina, lo scorso 3 giugno, alla Banca Malatestiana di via Emilia, a Santa Giustina.: si tratta del cerignolano, 27enne, Emanuele Gambino. Nella data indicata, quando mancavano pochi minuti alle 16 (fonte Riminioggi.it) l’uomo, con il volto parzialmente coperto da una maglietta ed armato di cutter, fece irruzione in banca, ma fu poco fortunato: dato che all’interno vi era solamente l’addetta alle pulizie che si barricò in bagno per evitare conseguenze peggiori.

Il rapinatore fu così costretto alla fuga dato che le casse erano già state chiuse. Le telecamere a circuito chiuso hanno consentito il riconoscimento.