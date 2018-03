Foggia, Miranda: aumento Tares mazzata per famiglie e imprenditori

Di:

Foggia – “LE inadempienze ed i ritardi politico-amministrativi del Comune di Foggia si riverberano ancora una volta sui cittadini foggiani”. È il commento del Consigliere comunalein merito all’aumento della tassa sui rifiuti, che colpirà sia le famiglie che le attività economiche. “L’aumento della Tares pari al 18% – spiega Miranda – è dovuto anche alla mancata attivazione della raccolta differenziata, che determinerà una eco tassa salatissima! Raccolta differenziata che, come si evince tra l’altro dal Regolamento istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,dovrebbe essere assolutamente presente e che darebbe degli sgravi notevoli per chi la pratica. Oltretutto questa Amministrazione avrebbe potuto quanto meno riattivare le isole ecologiche, che oggi restano abbandonate al loro destino, e che avrebbero potuto almeno in parte supplire all’assenza di una vera e propria raccolta differenziata dei rifiuti.

Per le famiglie numerose sono previsti ancora ulteriori rincari, mentre per le attività economiche, già in difficoltà a causa della crisi economica, si profila una vera e propria stangata, visto che la tassa sui rifiuti sarà addirittura raddoppiata, con possibili ripercussioni sugli artigiani ed i piccoli imprenditori e, di conseguenza, sull’occupazione”. La manovra varata dall’Amministrazione comunale si va a sommare all’aumento del 30% del 2011, “per un servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti che spesso ha avuto molte difficoltà, e che per alcuni giorni è stato addirittura interrotto – ricorda Luigi Miranda – come nel dicembre 2012, quando le famiglie foggiane hanno dovuto trascorrere le festività natalizie con i cumuli di rifiuti sparsi in strada.

Attendiamo che il Comune di Foggia, di concerto con AMIU, possa avviare il servizio di raccolta differenziata, visto che i 100 ex lavoratori della Daunia Ambiente furono assunti proprio con questo fine, anche se ci auguriamo che i risultati possano essere più soddisfacenti rispetto a quelli fatti registrare nel capoluogo pugliese dalla stessa azienda che oggi opera nella nostra città”.

