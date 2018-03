Siponto, dedicata Piazzetta al prof. Michele Melillo

Dedicazione Piazza al prof. Michele Melillo (ph: Franco RInaldi)

Manfredonia – DOMENICA 30 novembre 2014, alla presenza di familiari, autorità locali, professori universitari, cultori del Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia, amici ed estimatori, ha avuto luogo lo scoprimento di una targa in pietra di dedicazione della Piazzetta nei pressi della Chiesa di Santa Maria Regina di Siponto all’esimio prof. Michele Melillo. Una cerimonia sobria, preceduta da una meritoria biografia celebrativa in ricordo dell’illustre glottologo, studioso e cultore, prof. Michele Melillo, letta dal sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi. Prima dello scoprimento della targa, il parroco della chiesa di S.Maria Regina di Siponto, padre Roberto Zaupa, scalabriniano, ha benedetto il cippo. L’avv. Dario Melillo insieme al sindaco Riccardi, hanno poi scoperto la targa di pietra di dedicazione della Piazzetta al prof. Michele Melillo, seguito da uno scrosciante applauso dei resenti. Una nota simpatica della cerimonia, l’intervento del prof. Matteo Melillo, figlio maggiore del prof. Michele Melillo, che ha chiesto al sindaco Riccardi, che il verde della piazzetta dedicata al padre venisse nel tempo curato, e la stessa abbellita con l’installazione di altre panchine. Il Sindaco, dal canto suo, gli ha risposto che tutte le richieste a breve scadenza saranno esaudite. (A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia) VIDEO FRANCO RINALDI – SCOPRIMENTO DELLA TARGA IN ONORE PROF.MELILLO

