Assestamento di bilancio, Magno: “parere sfavorevole su diversi capitoli di bilancio”

Manfredonia. LO scorso lunedì 30 novembre 2015 si è riunito il Consiglio Comunale del Comune di Manfredonia per la discussione dei seguenti accapo: “Il programma comunale interventi per il diritto allo studio”; “Variazioni di Bilancio”; “Assestamento generale di Bilancio 2015-20172; “Stazione Unica Appaltante”; “Ordine del giorno di completamento della superstrada del Gargano”.

Sul programma di interventi per il diritto allo studio, il Consigliere Italo Magno ha considerato assurdo che i disabili paghino 2,97 per ogni corsa, che comporta centinaia di euro mensili anche da parte di coloro che guadagnano meno o poco più di mille euro al mese e si è detto disposto a votare a favore di tutto il provvedimento, se l’Amministrazione rendesse gratuita la corsa o attuasse almeno una drastica riduzione di questa spesa, così insopportabile per le famiglie, anche perché l’aggravio è reso in contrasto all’art. 3 della Costituzione, che recita: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. A proposito della mensa, il consigliere Magno ha detto che l’Amministrazione si dovrebbe vergognare per il ritardo con cui ha avviato la mensa, cioè solo a dicembre “con una scuola ch’è iniziata a settembre, mentre lo Stato ha pagato inutilmente un doppio organico, senza che si svolgesse lavoro pomeridiano”. La risposta dell’assessore Pasquale Rinaldi non è si è fatta attendere, asserendo che il ritardo nell’appalto alla CIR – Tre Fiammelle è stato bloccato dal Tar e non vi è era un secondo concorrente “giacché tutti gli altri concorrenti erano alla pari”. Al che il consigliere Magno ha replicato che il servizio di “mensa sarebbe partito all’inizio della scuola, come avviene in tutti gli altri comuni d’Italia, se l’Amministrazione avesse fatto le cose per tempo e in modo più trasparente”. Da raccolta dati, il Sindaco Riccardi avrebbe annunciato che “denuncerà il consigliere Magno alla Procura della Repubblica, per le dichiarazioni rese”.

Altro contrasto quello relativo all’oggetto “ASSESTAMENTO DI BILANCIO”, in cui è stato fatto rilevare da Magno che, ancora una volta, l’Organo di Revisione dei Conti, per evitare le solite anticipazioni di cassa che espongono le amministrazioni al rischio default, ha dato parere “sfavorevole” su diversi capitoli di bilancio, per contributi vari e il Carnevale Dauno. Il Collegio ha espresso anche “parere sfavorevole a qualsivoglia spesa da effettuarsi in riferimento a quanto prodotto con Determina Dirigenziale n. 8/1502 del 15.10.2015”, emanata per far fronte alle ulteriori spese relative al potenziamento dell’Ufficio dello staff del sindaco, con l’ultima nuova assunzione a chiamata.

