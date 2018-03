Monte Sant’Angelo, istituito ufficio per attività Piano Gestione sito UNESCO

Di:

Monte Sant’Angelo. Con verbale di deliberazione n. 63 del 26/11/2015 la Commissione Straordinaria ha istituito un nuovo Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario Generale che, operando in armonia con i diversi settori, ha il principale compito di elaborare le proposte e le azioni finalizzate alla realizzazione delle attività pianificate dal Piano di Gestione del sito Unesco “Italia Langobardorum”, di cui fanno parte il Santuario Micaelico ed il centro storico di Monte Sant’Angelo. Considerando tale attività strettamente connessa con le azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, nonché con le strategie di promozione culturale, sportiva e turistica del territorio, la Commissione Straordinaria, valutate le risorse umane a disposizione dell’Ente, ha assegnato all’Ufficio UNESCO il geom. Matteo GABRIELE ed il sig. Ignazio CANNATA. Il geom. Matteo GABRIELE, oltre alla sua esperienza in materia di tutela del paesaggio in quanto responsabile dell’istruttoria tecnica per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, è stato già referente interno del Ministero dei Beni Culturali nella fase della candidatura del sito quando è stato chiamato a collaborare per l’elaborazione e la stesura del Dossier e del Piano di Gestione per il comune di Monte Sant’Angelo in sintonia con il gruppo di lavoro dell’Università di Bari coordinato dal prof. Giorgio OTRANTO.

Gli obbiettivi affidati all’Ufficio UNESCO, meglio dettagliati nel testo della delibera (consultabile e scaricabile dall’Albo Pretorio on-line del sito www.montesantangelo.it), si riassumono nella dizione: UNESCO – Tutela del Paesaggio e dei Beni culturali – Attività di Promozione Turistica – Valorizzazione degli immobili e del patrimonio culturale. L’Ufficio UNESCO, per la realizzazione delle finalità affidate, sarà anche luogo di condivisione e concertazione delle esperienze, aperto all’ascolto ed alla valorizzazione delle idee e delle iniziative delle istituzioni pubbliche e private nonché di tutti gli operatori e le associazioni che, non solo nella nostra realtà territoriale, in modo diretto o indiretto operano nel settore dei beni culturali, del turismo e dello sport e possono contribuire all’avvio di sinergie virtuose per il raggiungimento degli obbiettivi fissati. L’istituzione dell’Ufficio UNESCO è un primo significativo passo verso la riorganizzazione dell’apparato comunale che la Commissione Straordinaria intende realizzare.