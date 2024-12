“U decotte pa tosse”

Manfredonia, 02 dicembre 2017. Tra gli antichi rimedi naturali ed efficaci per curare la tosse e il mal di gola, i nostri avi preparavano un infuso utilizzando piante spontanee dell’agro sipontino quali camomilla e malva, insieme a carrube, fichi secchi, foglie di alloro, cortecce di arancia, di limone e di mele intere o tagliate a pezzetti. Alcune massaie sipontine mettevano anche la mela cotogna tagliata a fette.

PREPARAZIONE

In una pentola che può contenere 2 o 3 litri d’acqua mettere a cuocere a fuoco lento per circa mezz’ora mazzetti di malva e camomilla raccolti in primavera e messi ad essiccare successivamente al sole; poi carrube fatte a pezzetti, fichi secchi, foglie di alloro secche, mela affettata o intera, cortecce di limone e cortecce di arancia.

Quando dopo mezz’ora il livello dell’acqua è evaporato e gli ingredienti sono ben cotti, versare il liquido preparato in un contenitore utilizzando un fazzoletto o un colino, per filtrare i residui. Mia madre sosteneva che “u Decòtte” era pronto quando l’acqua per la preparazione del miracoloso infuso “ce iove sfreddéte” si era ridotta dopo la cottura degli ingredienti e gli stessi componenti “galleggiavene” venivano in superfice. Per avere effetto positivo contro la tosse l’infuso preparato si beve caldo, aggiungendo nella tazza un po’ di miele all’eucalipto. In loco, da preferire quello preparato e venduto dall’apicoltore locale Libero Papagna, che oltre al miele all’eucalipto, produce quello preparato con fiori di Rosmarino, Arancia, Mandorli, Asfodeli, Castagne e Millefiori, considerati tra i migliori d’Italia.

Il liquido “u decòtte” dell’infuso preparato si può anche conservare in una bottiglia o contenitore di vetro, ma perde a mio parere di proprietà e incisività, come antidoto alla tosse, se non utilizzato per molto tempo.

fotogallery archivio franco rinaldi