La Juventus passa anche a Firenze

Continua la marcia inarrestabile della Juventus in testa alla classifica della Serie A TIM. Macinando un record dopo l’altro la squadra di Allegri sale a 40 punti in 14 gare, avendo concesso solo al Genoa di restare imbattuto al suo cospetto. A Firenze il punteggio punisce severamente i viola, in partita fino al raddoppio siglato da Chiellini al 69′. La gara la sblocca Bentancur con una perfetta incursione verticale, chiusa con un tiro rasoterra dal limite su imbeccata dell’ottimo Dybala. I padroni di casa nella prima frazione corrono molto per pressare la capolista, e sfiorano il gol con una clamorosa girata di Simeone a tu per tu col portiere, ma il tocco del centravanti argentino è troppo debole per impensierire l’estremo bianconero.

Nella ripresa i viola accusano la stanchezza e la Juventus va a segno senza fatica altre due volte. Una come detto con Chiellini, con una carambola che si infila in rete senza che nessuno riesca a fermarla, l’ultima con l’ennesimo centro di Ronaldo, che non fallisce dal dischetto al 79′. La Juventus marcia indisturbata verso nuovi record, la Fiorentina resta senza i tre punti per la settima gara consecutiva in Serie A TIM.

fonte www.legaseriea.it