La Sampdoria torna alla vittoria

Di:

Dopo cinque gare senza successi la Sampdoria ritrova la vittoria contro il Bologna. Tre punti che riportano la formazione di Giampaolo nella parte sinistra della classifica, mentre si complica la posizione del Bologna, fermo al terzultimo posto. Nel 4 – 1 finale spicca la doppietta di Quagliarella, miglior marcatore in Serie A TIM in attività. Nella classifica di tutti i tempi il centravanti doriano arriva a 134 gol, e continuando con questa media può tranquillamente arrivare nei primi 30 di ogni tempo entro la fine della stagione. Insieme a lui vanno a segno anche Praet e Ramirez, mentre per il Bologna aveva temporaneamente pareggiato l’ex della partita Poli.

www.legaseriea.it