E’ il Lecce l’anti Palermo

Con una doppietta di Torregrossa il Brescia batte 2-0 in casa il Livorno. Un successo che permette alle “rondinelle” di portarsi al quinto posto, a quota 21 punti, mentre resta ultimo con 6 la formazione toscana. Successo importante per il Lecce di Liverani che vince 1-0 in casa del Carpi e si porta momentaneamente al secondo con 25 punti, mentre gli emiliani sono terzultimi con 10. Di La Mantia, al 36°, la rete che decide la partita e regala il successo ai salentini.

Brescia-Livorno 2-o

Il Brescia ha battuto per 2-0 il Livorno e arriva al quinto posto in classifica, insieme al Benevento, a 21 punti (-5 dalla vetta). Per le Rondinelle protagonista assoluto Torregrossa, autore di una doppietta al 35′ e al 58′. Sul primo gol è Tonali con una punizione dalla tre quarti a servire un pallone d’oro che l’attaccante insacca di testa. Al 58′ il raddoppio: conclusione di Spalek e grandissima risposta di Mazzoni, ma Torregrossa sulla linea è pronto per il tap-in. Nel finale Brescia in dieci per l’espulsione di Curcio per doppia ammonizione. Terzo ko di fila esterno, invece, per il Livorno che resta ultimo in classifica con 6 punti. Nel prossimo turno, il Brescia sarà di scena a Salerno mentre i labronici riceveranno il Foggia.

Carpi-Lecce 0-1

Un Lecce concreto sbanca il Cabassi e sale a -1 dalla vetta, solitario al secondo posto. Decide la quinta rete stagionale di La Mantia, con il Carpi che avrebbe probabilmente meritato il pari. Dopo un paio di tiri da fuori di Armellino e Mancosu, al 36′ il Lecce passa con La Mantia che da due passi, perso da Pachonik, raccoglie il cross di Falco spizzato da Armellino e batte Colombi. Poi Pezzi deve immolarsi su Armellino per evitare lo 0-2. Il Carpi della ripresa a due punte (dentro Arrighini) funziona e crea due palle gol per il pari, ma Concas prima calcia centrale e poi spreca clamorosamente solo dal dischetto. Il Lecce nel finale rischia quando al 39′ Concas di testa su corner di Machach manda fuori di poco.

