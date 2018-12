Lenticchia in festa ad Altamura, tutto pronto per la celebre sagra

Di:

La Sagra della Lenticchia IGP esordisce per la prima volta in tre città pugliesi, arrivando nel fulcro del Parco Nazionale della Murgia e organizzato dal Consorzio di tutela, per valorizzare i prodotti delle regioni Puglia e Basilicata. Un’iniziativa nata con lo scopo di mettere in risalto una materia prima fondante del territorio, considerata dal fondatore di Eataly Oscar Farinetti La lenticchia più buone d’Italia.

Le tappe avranno luogo ad Altamura, dal 15 al 16 dicembre 2018; a Ruvo di Puglia il 21 dicembre 2018; a Gravina in Puglia nell’aprile 2019 in occasione della fiera di San Giorgio. Davvero un evento imperdibile per degustare un prodotto regionale di fama nazionale. L’appuntamento nella città delle Murge è nell’ex Monastero del Soccorso a partire dalle ore 18:00.

fonte www.puglia.com