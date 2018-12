Manfredonia, prima domenica di dicembre il primo regalo

Di:

La prima domenica di dicembre arriva il primo regalo

“let us make a selfie”

Per la visita a Manfredonia del grande Ridge di Beautiful. Ronn Moss Domenica 2 Dicembre nelle due pasticcerie tra le più prestigiose d’Italia, Bramanthe e Bruneleski, con la moglie Devin DeVasquez, si sono registrate oltre 25.000 presenze. Sarà molto difficile vedere e fotografarsi con l’attore. Però un omaggio a chi è impossibilitato a partecipare per motivi diversi viene offerto con la video chiamata.

Chi desidera fare domande oppure un pemplice selfie con Ronn Moss, può richiederlo con una e mail alla redazione di Statoquotidiano allegando il proprio numero telefonico. Sarete contattati con una videochiamata.

L’attore a Manfredonia si intratterrà per gustare le specialità delle due pasticcerie, quindi facciamoci un sefie per segnare e sognare il Buon Natale.