Meteo Puglia: lunedì con pioggia poi sole

Bari. Meteo Puglia: una nuova perturbazione scende di latitudine portando un peggioramento del tempo sin dal mattino con deboli precipitazioni sparse in graduale assorbimento dal pomeriggio su Molise, nord Lucania e alta Puglia, in serata anche sui restanti settori. Temperature in generale aumento, con estremi di 12°C e punte di 17°C. Venti deboli meridionali. Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mossi a poco mossi.

ANCORA NUBI E LOCALI PRECIPITAZIONI: : la depressione dei giorni scorsi si allontana verso la Grecia riuscendo tuttavia a rinnovare domenica ancora qualche fenomeno sulla Puglia e nubi su Molise e Basilicata. Nel contempo un nuovo fronte scende di latitudine rinnovando lunedì molte nubi e deboli precipitazioni sparse. Ancora qualche locale fenomeno è atteso martedì, specie sui versanti adriatici mentre andrà in pochino meglio mercoledì. Da metà settimana è poi atteso il transito di una nuova circolazione depressionaria che potrebbe portare nubi e ancora qualche fenomeno ( da confermare nei prossimi giorni).

