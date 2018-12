Questo non è calcio

Di:

Ieri,1 dicembre 2018,prima di Fiorentina – Juventus, ci siamo trovati di fronte a qualcosa di veramente orrendo ,scritte offensive verso Scirea capitano bianconero deceduto in un incidente stradale, e contro i morti dell’Heysel tragedia che ha segnato la storia di questo sport. Purtroppo il mondo del calcio è pieno di questi episodi ,come dimenticare tifosi della Juve che inneggiavano a Superga , o tifosi della Lazio che inneggiavano ad Arkan il macellaio dei balcani, o peggio ancora quello che avviene ogni Santa Domenica contro i tifosi napoletani. Questo per me non è calcio è violenza , è obrobrio, è imbecillità. Non è possibile ogni volta assistere a questi spettacoli indegni. Ogni domenica un accoltellamento. Così come in Argentina dove per troppa violenza una delle partite più importanti della storia del calcio Sud Americano River Plate – Boca Juniors, valida per la finale di Copa Libertadores è stata spostata in un altro continente . Sembra che l’imbecillita umana durante una partita di calcio venga fuori in tutto il suo splendore.

Io una tifoseria non la giudico in base ai pestaggi che fa ,ma per i cori,le coreografie, il cuore che ci mette. Basta a questo schifo . È impossibile che gli stadi debbano trasformarsi in luoghi dove tutto è concesso. Basta ogni volta raccontare di storie di morte. Come dimenticare Vincenzo Paparelli tifoso laziale ucciso in un derby Lazio Roma con un razzo conficcatosi in un occhio, o come dimenticare Vincenzo Spagnolo accoltellato in un Genoa Milan, o Antonio de Falchi tifoso romanista ucciso in un Milan Roma, o Ciro Esposito tifoso napoletano morto in una finale di Coppa Italia, o Sean Cox tifoso del Liverpool ancora in lotta tra la vita e la morte dopo un Liverpool Roma. Adesso diciamo veramente basta. Io ho guardato sempre il calcio con gli occhi dell’ innamorato , affascinato da questo mondo così folle e così bello. Ma la follia deve essere in campo racchiusa dai protagonisti , la follia deve essere messa dai calciatori in una giocata e non da qualche imbecille con una bomboletta su dei muri.

Aprile 2001 Stadio delle Alpi Juventus in vantaggio sul Brescia, a tre minuti dalla fine parte un lancio favoloso di un giovane Pirlo, aggancio da poesia di Roberto Baggio, il miglior calciatore di tutti i tempi e rete meravigliosa. Questa è la follia della quale parlo io , QUESTO È IL CALCIO!!!

A cura di Antonio Lauriola,

antoniolauriolamanfredonia.wordpress.com